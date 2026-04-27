Scenariu exploziv: Trump susține că infrastructura petrolieră a Iranului poate ceda în câteva zile

Donald Trump a lansat un avertisment dur privind situația din Iran, susținând că statul se apropie rapid de un colaps economic și tehnic, în special în sectorul petrolier.

Liderul american a explicat că blocajele din lanțul de transport și depozitare ar putea duce la oprirea fluxului de petrol, ceea ce ar genera efecte grave asupra infrastructurii energetice.

"Când ai, știi tu, conducte prin care curg cantități uriașe de petrol, dacă din orice motiv linia asta se închide pentru că nu mai poți continua să pui petrolul în containere sau în nave - ceea ce li s-a întâmplat lor, nu au nave din cauza blocadei - se întâmplă ca linia să explodeze din interior, atât mecanic, cât și în pământ.

E ceva ce se întâmplă și pur și simplu explodează. Și spun că mai au doar aproximativ trei zile până se întâmplă asta. Iar când explodează, nu o mai poți reconstrui niciodată așa cum a fost. Aşa că am impresia, că sunt sub o presiune foarte mare (n.r. - regimul din Iran)", a declarat Donald Trump.

În paralel, Washingtonul își menține poziția fermă privind eliminarea completă a programului nuclear iranian. Autoritățile de la Teheran resping însă ideea unor negocieri în acest sens, considerând că Statele Unite ale Americii vor continua să ceară concesii suplimentare, chiar și în cazul unor cedări majore, precum renunțarea la stocurile actuale de uraniu îmbogățit.

Tensiunile din regiune au avut deja efecte pe piețele energetice. Blocada din Strâmtoarea Ormuz a împins prețul petrolului Brent peste pragul de 107 dolari pe baril, amplificând îngrijorările la nivel global.

În același timp, criza accelerează tranziția către surse alternative de energie, cu China printre principalii beneficiari ai acestei tendințe, înregistrând creșteri semnificative ale profiturilor în sectorul energiei curate.