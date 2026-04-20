Șeful FBI acționează în instanță revista The Atlantic: acuzații de informații „fabricate”

Kash Patel, directorul FBI, a intentat un proces de defăimare împotriva publicației The Atlantic, contestând conținutul unui articol recent care îl vizează.

Acțiunea în instanță, depusă luni, vizează atât revista, cât și pe jurnalista Sarah Fitzpatrick, autoarea materialului. Patel solicită despăgubiri în valoare de 250 de milioane de dolari, susținând că informațiile publicate sunt „false” și „complet inventate”.

Articolul incriminat, bazat pe declarații ale unor surse anonime, susținea că oficialul ar avea un consum frecvent de alcool și că ar lipsi adesea de la sediul instituției, ceea ce ar fi afectat luarea unor decizii importante. Atât Patel, cât și reprezentanții FBI au respins în repetate rânduri aceste acuzații.

În documentele depuse la instanță sunt menționate 17 afirmații considerate defăimătoare de către echipa juridică a directorului FBI. Printre acestea se numără și sugestia că ar consuma alcool în mod excesiv. Avocații susțin că toate aceste afirmații sunt ușor de demontat și că publicarea lor a fost făcută cu neglijență.

Postul CBS News a relatat că avocatul lui Patel, Jesse Binnall, a fost contactat pentru detalii suplimentare, în timp ce reprezentanții revistei nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial.

Nu este primul demers legal de acest tip inițiat de Patel. Anul trecut, acesta l-a dat în judecată pe Frank Figliuzzi, analist al MSNBC, după declarații similare legate de stilul său de viață. Cazul respectiv se află încă pe rolul unei instanțe federale din statul Texas.