Telefoanele mobile se schimbă din 2027: reguli noi impuse de Uniunea Europeană

UE introduce reguli stricte pentru telefoane din 2027: baterii mai rezistente și posibilitatea de a fi schimbate ușor de utilizatori.

Schimbări majore pentru telefoanele mobile în Uniunea Europeană

Telefoanele mobile ar putea arăta și funcționa diferit începând cu 2027, după ce Uniunea Europeană pregătește noi reglementări menite să combată uzura programată și să prelungească durata de viață a dispozitivelor.

Decizia vine în contextul preocupărilor tot mai mari legate de performanța în scădere a telefoanelor și de nevoia frecventă de înlocuire a acestora.

„Dreptul la reparație” devine standard

Autoritățile europene au introdus deja conceptul de „drept la reparație”, care obligă producătorii să ofere posibilitatea reparării dispozitivelor pentru o perioadă de până la 10 ani de la achiziție.

Măsura vizează mai multe categorii de produse, inclusiv electrocasnice și telefoane, și are ca scop reducerea cantității de deșeuri electronice generate anual.

Ce se schimbă concret pentru smartphone-uri

Noile reguli care vor intra în vigoare din 2027 impun două condiții esențiale pentru telefoanele comercializate în UE:

baterii mai durabile, capabile să reziste la un număr mare de cicluri de încărcare fără degradare semnificativă

posibilitatea ca utilizatorii să înlocuiască bateria ușor, fără echipamente speciale sau intervenții complicate

Această schimbare marchează o revenire la un design mai prietenos cu utilizatorii, după ani în care majoritatea smartphone-urilor au devenit dificil de deschis și reparat.

Noua legislație ar putea reduce semnificativ costurile pentru consumatori, care nu vor mai fi nevoiți să își schimbe telefonul doar din cauza bateriei. În același timp, măsura contribuie la protejarea mediului prin diminuarea volumului de deșeuri electronice.

Prin aceste reguli, Uniunea Europeană încearcă să limiteze practicile prin care dispozitivele devin inutilizabile într-un timp relativ scurt. Inițiativa este considerată un pas important spre un consum mai responsabil și o economie mai sustenabilă.