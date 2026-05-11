Tensiuni uriașe în PNL! Se cere congres după intrarea în opoziție: „Partidul are nevoie de reformă”

Intrarea PNL în opoziție începe să provoace primele mișcări importante în interiorul partidului. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că liberalii au nevoie de o reformare serioasă, iar organizarea unui congres ar putea fi soluția pentru resetarea formațiunii.

Întrebat la Parlament dacă Ilie Bolojan ar trebui să își reconfirme susținerea printr-un congres și să facă schimbări în echipa de conducere, Abrudean a spus că partidul trebuie să intre într-o nouă etapă.

„Odată cu decizia de a intra în opoziție și cu direcția pe care o are acum Partidul Național Liberal, cred că este nevoie de o reformă. Există loc pentru această schimbare, iar un congres poate fi una dintre soluții”, a declarat liderul liberal.

Acesta a ținut însă să precizeze că discuțiile nu vizează eliminarea unor oameni din conducere, ci reorganizarea partidului și redefinirea strategiei politice pentru perioada următoare.

Abrudean a comentat și nemulțumirile apărute în interiorul PNL, spunând că este normal ca unii membri să aibă opinii diferite față de conducerea partidului.

„Fiecare coleg are dreptul la propria poziție. Până la urmă, la vot se vede care este direcția finală a partidului. Dar eu cred că reforma PNL este necesară și trebuie făcută prin organismele statutare”, a subliniat acesta.

Întrebat despre o posibilă revenire a fostului lider liberal Ludovic Orban în partid, Mircea Abrudean a lăsat ușa deschisă. Potrivit acestuia, experiența unui fost președinte PNL ar putea fi utilă în actualul context politic.

„Au existat discuții. Cred că orice persoană cu experiență poate ajuta partidul, mai ales un fost lider al PNL. Nu văd de ce am exclude această variantă”, a spus președintele Senatului.