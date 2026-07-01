Tragedie cutremurătoare în Vaslui: un bebeluș de 7 luni a murit la o zi după externare

O anchetă a fost deschisă în județul Vaslui după ce un bebeluș în vârstă de 7 luni a murit la o zi după ce fusese externat din spital. Cazul este investigat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Apelul la 112 a fost făcut marți seară, în jurul orei 20:00, de mama fetiței, din satul Similișoara, comuna Bogdana. Femeia a anunțat că micuța nu mai respiră, iar la fața locului a fost trimis de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD din Vaslui.
Medicii au încercat să o resusciteze, însă, la sosire, au constatat că bebelușul era deja decedat.
Reprezentanții Spitalului de Urgență Vaslui au precizat că echipajul a fost alertat inițial pentru un copil aflat în stare gravă, însă ulterior s-a confirmat decesul.
„Noi am primit solicitare că există un copilaș de 7 luni care a făcut febră și nu respiră. Am plecat cu mașina de Terapie Intensivă, am primit mesaj că pacientul e în stop și mama încearcă să facă masaj cardiac. Fetița era decedată, nu se mai putea face nimic”, a declarat dr. Carmena Piseru, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgență Vaslui.
Potrivit aceleiași surse, copilul fusese internat duminica trecută în secția de Pediatrie, cu diagnostic de enterocolită, iar analizele ar fi indicat prezența unei bacterii care poate provoca infecții digestive severe.
„Copilașul a avut enterocolită cu campilobacter pilori. La externare, prezenta stare generală bună, analizele erau bune, nu prezenta vărsături, nu mai prezenta scaune diareice. Fetița a mai fost internată anterior cu bronșiolită. Imunitatea pacientei eu cred că era scăzută”, a mai precizat medicul.
Cazul este în prezent investigat de autorități pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.