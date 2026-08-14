Bolojan promite o schimbare în sistemul energetic: „De anul viitor, situația se va îmbunătăți substanțial”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 17:54

Ilie Bolojan spune că problemele cu care se confruntă în această perioadă sistemul energetic românesc sunt, printre altele, rezultatul lipsei unei strategii pe termen lung, al investițiilor insuficiente și al unor decizii amânate ani la rând. Premierul interimar susține că România trebuie să treacă de la soluții de moment la politici energetice stabile și predictibile.

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