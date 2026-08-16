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Trei copii şi un adult, răniţi în urma unui accident produs în municipiul Piatra Neamţ

Victime accident Piatra Neamț

Victime accident Piatra Neamț

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 09:21
Sursărealitatea.net

Trei copii cu vârste de 4,7,şi 9 ani, şi un adult, răniţi în urma unui accident produs în municipiul Piatra Neamţ după ce ub vehicul a pătruns într-un sens giratoriu, fără a acorda prioritate altui autoturism care se deplasa deja în interiorul sensului giratoriu.

”La data de 15 august a.c., în jurul orei 21:00, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamţ au intervenit la un eveniment rutier, produs pe bulevardul 9 Mai”, anunţă duminică dimineaţa  IPJ Neamţ

În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr de 27 de ani, din Piatra-Neamţ, a condus un autoturism, din direcţia Bacău spre Bicaz, ar fi pătruns în intersecţia prevăzută cu sens giratoriu, dintre bulevardul 9 Mai şi strada Mihai Eminescu, fără a acorda prioritate unui autoturism, ce se deplasa deja în interiorul sensului, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier au fost răniţi trei copii cu vârste de 4,7,şi 9 ani, şi un adult de 31 de ani, din Piatra-Neamţ şi Vaslui, pasageri în al doilea autoturism.

Şoferii au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

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