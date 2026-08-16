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Trei copii şi un adult, răniţi în urma unui accident produs în municipiul Piatra Neamţ
Victime accident Piatra Neamț
Publicat16 aug. 2026, 09:21
Sursărealitatea.net
Trei copii cu vârste de 4,7,şi 9 ani, şi un adult, răniţi în urma unui accident produs în municipiul Piatra Neamţ după ce ub vehicul a pătruns într-un sens giratoriu, fără a acorda prioritate altui autoturism care se deplasa deja în interiorul sensului giratoriu.
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