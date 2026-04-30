Trump, avertizat de Iran: blocada porturilor „este sortită eșecului” și poate aprinde Golful

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a criticat dur blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene, avertizând că măsura este „sortită eșecului” și riscă să destabilizeze întreaga regiune a Golfului.

Declarațiile vin în contextul în care administrația asociată cu Donald Trump ia în calcul prelungirea restricțiilor maritime pentru încă câteva luni.

„Orice tentativă de blocadă navală contravine dreptului internațional și nu are șanse de reușită”, a transmis liderul iranian într-un comunicat oficial.

Pezeshkian a subliniat că astfel de măsuri nu contribuie la securitate, ci dimpotrivă, amplifică tensiunile și afectează stabilitatea pe termen lung în regiune. Declarațiile sale vin pe fondul creșterii prețurilor petrolului, influențate de incertitudinea din zonă.

Deși un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie, Statele Unite au impus blocada porturilor iraniene începând cu 13 aprilie, ceea ce a dus la reacții ferme din partea Teheranului.

În acest context, autoritățile iraniene au decis să își mențină controlul asupra Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzita, înainte de conflict, aproximativ o cincime din petrolul global.

Mesajele de avertizare au fost întărite și de oficiali militari iranieni. Mohsen Rezaei a declarat că Iranul nu va accepta blocada și este pregătit să reacționeze dacă aceasta va continua.

„Nu vom tolera blocada navală. Dacă va fi menținută, vom riposta”, a transmis acesta, amplificând tensiunile deja ridicate dintre cele două state.