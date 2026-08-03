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Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”

Ursula von der Leyer

Ursula von der Leyer

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 21:29

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la adoptarea unui răspuns comun la nivel european pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta și a tensiunilor diplomatice generate de acest episod.

Într-o scrisoare adresată premierului Spaniei, Pedro Sánchez, consultată de AFP, șefa Executivului european susține că evenimentele recente demonstrează necesitatea unor măsuri suplimentare pentru protejarea celor mai vulnerabile puncte de la granițele Uniunii.

Von der Leyen a precizat că printre soluțiile analizate se numără intensificarea supravegherii frontierelor și, acolo unde situația o impune, utilizarea unor bariere fizice pentru limitarea trecerilor ilegale.

Totodată, președinta Comisiei Europene a subliniat că apărarea frontierelor externe nu trebuie să revină exclusiv statelor aflate la granița Uniunii, ci reprezintă o responsabilitate comună a tuturor statelor membre.

Declarațiile vin după ce un număr mare de migranți au pătruns cu forța în enclava spaniolă Ceuta, situată în nordul Africii, incident care a alimentat noi dezbateri privind politica europeană în domeniul migrației și securității frontierelor.

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