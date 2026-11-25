Un băiat de doi ani a fost rănit marți, 24 noiembrie 2026, în Piatra-Neamț, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada Cuza Vodă pe o trotinetă.
Incidentul s-a produs în jurul orei 13:30, pe strada Cuza Vodă din municipiul Piatra-Neamț. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, un bărbat de 47 de ani a condus un autoturism care a acroșat minorul în momentul în care acesta traversa partea carosabilă.
Traversare într-un loc nepermis
Verificările inițiale ale polițiștilor au indicat faptul că băiețelul se deplasa pe un dispozitiv cu roți, fără mijloace proprii de propulsie, într-o zonă unde nu este permisă traversarea. Serviciul de Ambulanță Județean Neamț a confirmat că copilul se afla pe o trotinetă la momentul impactului.
Transportat la spital cu traumatism abdominal
În urma lovirii, minorul a suferit leziuni care au necesitat intervenția unui echipaj medical. Medicii au diagnosticat un traumatism abdominal prin accident rutier.
Echipajul de ambulanță, format dintr-un asistent medical, a transportat copilul la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru investigații și îngrijiri specializate.
Dosar penal deschis
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.