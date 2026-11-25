Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 nov. 2026, 14:33

Un băiat de doi ani a fost rănit marți, 24 noiembrie 2026, în Piatra-Neamț, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada Cuza Vodă pe o trotinetă.

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