Cinci copii cu vârste între 2 și 7 ani ar fi fost bătuți, înfometați și umiliți de adulții care îi aveau în grijă, timp de aproximativ doi ani. Cazul a fost descoperit în județul Neamț, după ce unul dintre copii a povestit la școală prin ce trecea acasă.
Cei doi adulți, o femeie și un bărbat în vârstă de 39 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și rele tratamente aplicate minorilor.
Un copil de 7 ani a cerut ajutor la școală
Potrivit informațiilor transmise de autorități, cazul a ieșit la iveală după ce băiatul cel mare, în vârstă de 7 ani, le-a povestit reprezentanților școlii că tatăl vitreg îi bate, îi înfometează și îi umilește.
Faptele s-ar fi petrecut în ultimii doi ani, după ce mama copiilor s-a mutat în locuința partenerului său. În urma sesizării, școala a anunțat autoritățile, iar asistenții sociali au intervenit pentru a-i scoate pe copii din acel mediu.
Toți cei cinci copii au fost preluați de Protecția Copilului
Cei cinci minori au fost preluați de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.
Potrivit informațiilor din anchetă, cel mai mic copil este al ambilor adulți, iar ceilalți patru provin din relații anterioare ale femeii.
Polițiștii au dispus reținerea mamei și a partenerului acesteia pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilității celor doi.