Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 17:17

Cinci copii cu vârste între 2 și 7 ani ar fi fost bătuți, înfometați și umiliți de adulții care îi aveau în grijă, timp de aproximativ doi ani. Cazul a fost descoperit în județul Neamț, după ce unul dintre copii a povestit la școală prin ce trecea acasă.

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