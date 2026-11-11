Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată pe 11 noiembrie în toată țara

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este marcată pe 11 noiembrie prin ceremonii militare și religioase. MApN organizează evenimente în București și în garnizoanele din țară.
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este marcată miercuri, 11 noiembrie, prin ceremonii militare și religioase organizate în București și în mai multe garnizoane din țară. Evenimentele sunt dedicate militarilor români care au participat la misiuni internaționale, dar și celor care și-au pierdut viața sau au fost răniți în teatrele de operații.
Manifestările sunt organizate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), în garnizoanele în care funcționează unități militare care au desfășurat astfel de misiuni.
Ceremonie dedicată veteranilor de război în București
În Capitală, evenimentul principal este programat să înceapă la ora 11:00, la Monumentul Eroilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul României, amplasat în Parcul Tineretului.
Data de 11 noiembrie are o semnificație istorică deosebită. La aceeași dată, în anul 1918, la ora 11:00, a intrat în vigoare armistițiul dintre Puterile Antantei și Germania, document care a pus capăt Primului Război Mondial.
Evenimentul a reprezentat un moment important și pentru istoria României, creând contextul favorabil în care, la 1 Decembrie 1918, s-a realizat Marea Unire.
31 de militari români au murit în misiuni internaționale
Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 1996–2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile desfășurate în teatrele de operații. Alți peste 200 de militari au fost răniți în timpul acestor intervenții.
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații reprezintă un prilej de recunoaștere a sacrificiului, curajului și profesionalismului militarilor români care au participat la misiuni în afara granițelor țării.
Prin aceste ceremonii, autoritățile aduc un omagiu celor care și-au îndeplinit datoria în zone de conflict și reafirmă respectul față de veteranii care au contribuit la îndeplinirea angajamentelor internaționale ale României.