Sfârșit tragic pentru o tânără din Neamț, stabilită în Italia. Roxana și-a pierdut viața într-un accident rutier

Tragedie în Italia! Roxana Pușcașu, o româncă de 27 de ani din Neamț, a murit după ce mașina sa s-a ciocnit frontal cu un camion care transporta o macara.
Sfârșit tragic pentru o tânără româncă stabilită în Italia. Roxana Pușcașu, în vârstă de numai 27 de ani, originară din comuna Săbăoani, județul Neamț, și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator. Autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un vehicul de mare tonaj care transporta o macara, iar în urma impactului violent mașina a ajuns sub camion.
Tragedia s-a produs vineri după-amiază, 6 noiembrie 2026, pe drumul național 17 din Italia, în apropierea localității Sella di Corno, pe teritoriul comunei Scoppito, în provincia L’Aquila.
Accident cumplit în Italia. Mașina româncei a ajuns sub camionul care transporta o macara
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, accidentul s-a produs la kilometrul 15+100 al șoselei naționale 17, pe tronsonul dintre Vigliano și Sella di Corno.
Roxana se afla la volanul unui autoturism Ford Focus și se întorcea spre locuința sa din L’Aquila, după ce își vizitase partenerul în localitatea Antrodoco.
La un moment dat, mașina s-a ciocnit frontal cu un vehicul greu care transporta o macara. Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul a ajuns sub vehiculul de mare tonaj, fiind grav avariat.
La locul accidentului au intervenit echipaje de salvare, ambulanțe și un elicopter medical. Din păcate, pentru tânăra româncă nu s-a mai putut face nimic, medicii constatând decesul.
Traficul rutier pe sectorul respectiv a fost blocat pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție și pentru efectuarea cercetărilor.
Cine era Roxana, românca de 27 de ani care a murit în Italia
Roxana Pușcașu era originară din comuna Săbăoani, județul Neamț, însă locuia de mai mulți ani în Italia, unde își construise o viață departe de casă.
Tânăra era cunoscută de apropiați sub numele de Roxy. A lucrat o perioadă ca barmaniță într-un local din centrul orașului, iar ulterior a activat ca asistentă într-un cabinet stomatologic.
Cei care au cunoscut-o o descriu drept o persoană veselă, muncitoare și apreciată de comunitatea în care trăia.
Vestea morții sale a provocat o puternică emoție atât în rândul românilor din Italia, cât și în localitatea natală, unde familia și apropiații încearcă să accepte pierderea fulgerătoare.
Autoritățile italiene cercetează împrejurările accidentului mortal
Accidentul mortal în care și-a pierdut viața Roxana Pușcașu a avut loc pe un drum național intens circulat din provincia L’Aquila.
Autoritățile italiene urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre autoturismul condus de tânăra româncă și vehiculul de mare tonaj.
Moartea Roxanei, la numai 27 de ani, reprezintă o tragedie pentru familie și pentru comunitatea din Săbăoani, care a primit cu durere vestea dispariției tinerei.