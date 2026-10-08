Activele fondurilor de pensii private au crescut cu 39% în prima jumătate a anului

Activele administrate de fondurile de pensii private din România au ajuns la 246,2 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, înregistrând o creștere de 39% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Datele publicate joi, 8 octombrie, de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că sistemul de pensii private a acumulat un total de 246,2 miliarde de lei în primele șase luni ale anului. Această valoare echivalează cu 12,35% din Produsul Intern Brut al României.
Segmentul Pilon II, format din fondurile administrate privat, a dominat structura activelor, ajungând la 237,4 miliarde de lei. Creșterea anuală pentru acest segment s-a situat tot la 39% comparativ cu iunie 2025.
Pilon III, care cuprinde pensiile facultative, a atins suma de 8,78 miliarde de lei, înregistrând o majorare de 40% față de perioada similară din anul precedent.
Creșterea activelor a fost susținută și de extinderea bazei de clienți. La sfârșitul primului semestru, cele 17 fonduri active pe piață aveau înscrise 9,64 milioane de persoane, față de 9,46 milioane la finalul anului 2025.
Din total, Pilon II număra 8,54 milioane de participanți. Pilon III a depășit pragul de un milion de români, ajungând la aproximativ 1,1 milioane de asigurați.
Investiții axate pe piața locală
Politica de investiții s-a menținut prudentă, cu o focalizare pe instrumentele financiare locale. În primele șase luni, 67% din active au fost alocate titlurilor cu venit fix, iar 29% au mers către acțiuni cotate.