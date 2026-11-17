O femeie de 91 de ani a fost lovită de un autoturism pe o trecere de pietoni din Roman, joi, 17 noiembrie 2026. Victima a fost transportată de urgență la spital, iar șoferul a fost testat negativ la alcool.
Evenimentul a avut loc în jurul orei 08:48, pe strada Sucedava, conform informațiilor transmise polițiștilor prin SNUAU 112. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Biroului Rutier Roman.
În urma verificărilor, a rezultat că un bărbat de 53 de ani, din Vaslui, care conducea un autoturism, ar fi accidentat o femeie de 91 de ani, din Roman. La momentul impactului, victima se afla în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni.
Femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.
Testare negativă și dosar penal
Conducătorul auto a fost supus testării cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În legătură cu faptele petrecute, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.