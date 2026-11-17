Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 nov. 2026, 15:32

O femeie de 91 de ani a fost lovită de un autoturism pe o trecere de pietoni din Roman, joi, 17 noiembrie 2026. Victima a fost transportată de urgență la spital, iar șoferul a fost testat negativ la alcool.

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