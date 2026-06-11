BNR cere explicații suplimentare după amenzile-record din dosarul ROBOR

Banca Națională a României solicită oficial clarificări din partea Consiliului Concurenței în legătură cu decizia prin care mai multe bănci au fost sancționate cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei în dosarul privind piața monetară și indicele ROBOR.

Într-un comunicat semnat de purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, banca centrală avertizează că lipsa unor explicații suplimentare poate genera confuzii în spațiul public, așteptări nerealiste și chiar acuzații nefondate care ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar.

Reprezentanții BNR subliniază că investigația Consiliului Concurenței nu vizează activitatea băncii centrale în calitatea sa de administrator al sistemului de tranzacționare și de autoritate care stabilește regulile de funcționare ale pieței monetare.

Instituția amintește că inclusiv comunicatul Consiliului Concurenței precizează că decizia nu a avut ca obiect reglementările sau politicile din sectorul bancar.

Potrivit BNR, cazul este unul tehnic și complex, dificil de înțeles chiar și pentru specialiști, motiv pentru care consideră necesare explicații suplimentare privind concluziile investigației și impactul acestora asupra pieței.

Intervenția publică a băncii centrale este una rară, având în vedere că BNR evită de regulă să comenteze subiecte aflate în dezbaterea publică, limitându-se în principal la teme de politică monetară și stabilitate financiară.

Solicitarea vine după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancțiuni de amploare pentru presupuse practici anticoncurențiale pe piața monetară, o decizie care a stârnit reacții puternice în sistemul bancar și în mediul economic.