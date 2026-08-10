Criza energetică schimbă raportul de forțe în regiune: România se luptă pentru Cernavodă, Bulgaria exportă masiv

Publicat 10 aug. 2026, 08:26 Sursă realitatea.net

În timp ce România încearcă să salveze Centrala Nucleară de la Cernavodă, Bulgaria profită din plin de criza energetică. După scufundarea celor patru barje pe Dunăre, autoritățile române anunță că debitul fluviului începe să crească. De cealaltă parte a graniței, ministrul Energiei de la Sofia vorbește despre exporturi record și spune că Bulgaria a devenit „bateria Europei de Est”.

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