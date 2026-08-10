România, lovită de un nou val de caniculă. Urmează 3 zile de foc: temperaturile vor urca la peste 38 de grade

Publicat 10 aug. 2026, 08:11 Actualizat 10 aug. 2026, 08:27 Sursă realitatea.net

Nu vom scăpa de caniculă în zilele următoare. Din contră, temperaturilor vor urca la peste 38 de grade Celsius în unele regiuni ale țării, potrivit ANM.

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