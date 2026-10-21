Datoria publică a României crește cu 4.632 de lei pe secundă, potrivit unui calculator economic

Publicat 21 oct. 2026, 14:42 Sursă Realitatea Financiara

Datoria publică a României ar crește cu aproximativ 400 de milioane de lei pe zi, potrivit estimărilor unui instrument al Institutului European pentru Studii Economice. Fiecărui locuitor i-ar reveni teoretic o sumă de peste 65.000 de lei.

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