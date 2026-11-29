Rheinmetall își taie cu opt miliarde de euro ținta de vânzări. Gigantul german din industria de apărare estimează acum vânzări de până la 37 de miliarde de euro în 2030, față de aproximativ 45 de miliarde, cât prognoza anterior. Compania invocă întârzieri și blocaje în mai multe proiecte. În același timp, România a comandat încă 66 de blindate Lynx, pentru aproximativ 738 de milioane de euro. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoare "Miza Zilei", a analizat situația gigantului german.
Rheinmetall își reduce ținta de vânzări pentru 2030 cu cel puțin 8 miliarde de euro. Producătorul german de armament estima până acum vânzări de aproximativ 45 de miliarde de euro. Noua prognoză este între 33 și 37 de miliarde. Cererea de armament a crescut în Europa după invazia rusă în Ucraina.
Pentru Rheinmetall, ritmul în care această cerere se transformă în comenzi ferme depinde însă de deciziile guvernelor. Germania a anulat programul de fregate F-126, iar negocierile privind prețul au întârziat un contract de miliarde de euro pentru vehicule blindate. În România, grupul german a anunțat o comandă de aproximativ 738 de milioane de euro pentru încă 66 de blindate Lynx.
Comanda arată cât de mult pot cântări deciziile de achiziție ale câtorva guverne în planurile de vânzări ale unui mare producător european de armament, a arătat Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoare "Miza Zilei".