Diana Buzoianu: Programul Casa Verde va finanța doar sisteme de stocare a energiei, nu și instalarea de panouri fotovoltaice

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 aug. 2026, 08:55

Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, urmând să finanțeze doar sisteme de stocare a energiei, nu și instalarea de panouri fotovoltaice, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, prin program ar urma să fie instalată o capacitate de stocare de cel puțin 200 MWh, transmite MEDIAFAX.

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