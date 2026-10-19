Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 27% iarna viitoare

Românii se pregătesc pentru o iarnă cu facturi mai mari la energie. Estimările indică o creștere a prețului curentului de până la 27% și a gazelor naturale cu 20%, în contextul scumpirilor generale.
Potrivit estimărilor prezentate de specialiști, prețul electricității ar putea crește între 20% și 22% pentru sezonul rece 2026-2027. Într-un scenariu pesimist, majorarea s-ar putea extinde până la 27%, conform datelor citate de Realitatea TV.
În cazul gazelor naturale, unele oferte comerciale pentru iarnă sunt cu până la 20% mai mari față de cele anterioare. Aceste procente reprezintă diferențe între oferte și estimări, nu majorări generalizate deja confirmate pentru toți consumatorii.
Specialiștii avertizează că facturile ar putea crește chiar dacă consumul rămâne neschimbat, ca urmare a modificării tarifelor practicate de furnizori. O familie care plătește în prezent 200 de lei lunar pentru electricitate ar putea ajunge la o factură de 244 de lei, în cazul unei majorări de 22%, sau de 254 de lei, dacă scumpirea atinge 27%.
Pentru o gospodărie cu un consum lunar de 200 kWh, unele estimări indică o creștere a facturii cu aproximativ 74 de lei. Suma efectivă depinde însă de prețul contractual și de condițiile de furnizare specifice fiecărui client.
Mecanisme de protecție pentru consumatori
Pentru clienții casnici, continuă să se aplice, până la 31 martie 2027, mecanismul de protecție prevăzut de legislația în vigoare. O diferență de preț din oferte nu se traduce automat într-o majorare similară a facturilor tuturor consumatorilor.
Cele mai vulnerabile sunt gospodăriile cu venituri reduse, în special cele ale pensionarilor, pentru care orice cheltuială suplimentară poate însemna renunțarea la alte produse sau servicii esențiale. Mai mulți români intervievați de Realitatea TV au declarat că încearcă deja să reducă utilizarea aparatelor electrocasnice și consumul de electricitate.
Unii pensionari spun că fac economii inclusiv la alimente și se tem că, odată cu venirea iernii, vor acumula restanțe la întreținere și utilități.
Măsuri ale autorităților
În acest context, autoritățile urmăresc reluarea producției de energie nucleară la centrala de la Cernavodă. Primul reactor oprit ar putea fi repornit în aproximativ două săptămâni, iar cel de-al doilea după 1 noiembrie.
În paralel, programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu prevede introducerea unui mecanism unic de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Ajutorul ar urma să fie acordat direct prin factură, pentru a reduce povara cheltuielilor cu energia asupra gospodăriilor cu venituri mici.
Deocamdată, nu au fost prezentate toate detaliile privind valoarea sprijinului, criteriile de eligibilitate și calendarul aplicării măsurii.