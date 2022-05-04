Economie· 1 min citire

Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro

Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro

Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 4 mai 2022, 18:20

Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro, însă, în prezent, eforturile se axează pe măsurile de susţinere economică şi socială

Purtătorul de cuvânt al Guvernului - Dan Cărbunaru a declarat, miercuri, că Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro, însă, în prezent, eforturile se axează pe măsurile de susţinere economică şi socială ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 şi pe diminuarea consecinţelor generate de conflictul militar din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a arătat că politica fiscal-bugetară pe termen mediu este orientată către reducerea graduală a deficitului bugetar, în condiţiile urmăririi obiectivelor de redresare economică.

Construcţia bugetară pentru anul 2022 are în vedere o ţintă de deficit bugetar în termeni ESA de 6,2% din PIB.

Guvernul a aprobat, miercuri, programul de convergenţă 2022-2025, care are la bază prevederile Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2022-2024 şi prognoza cadrului macroeconomic pe termen mediu 2022-2025.

Sursa: Realitatea Financiara

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

aderare zona euro

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Politica

Sorin Grindeanu, înaintea sesiunii extraordinare: „PSD nu va spune «da» automat”. Ce proiecte susțin social-democrații

Sorin Grindeanu, înaintea sesiunii extraordinare: „PSD nu va spune «da» automat”. Ce proiecte susțin social-democrații

Călin Matieș (deputat AUR): „Opt milioane de români riscă să nu mai poată folosi lemne pentru încălzire. Asta pregătește coaliția PSD-PNL-USR-UDMR”
Călin Matieș (deputat AUR): „Opt milioane de români riscă să nu mai poată folosi lemne pentru încălzire. Asta pregătește coaliția PSD-PNL-USR-UDMR”
Parlamentarii revin de urgență din vacanță. Legile din PNRR și negocierile pentru noul Guvern, pe agenda sesiunii extraordinare
Parlamentarii revin de urgență din vacanță. Legile din PNRR și negocierile pentru noul Guvern, pe agenda sesiunii extraordinare
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Politica guvernului redusă la esență: creșteri de impozite pentru a putea împrumuta în ritm nebunesc, la dobânzi împovărătoare”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Politica guvernului redusă la esență: creșteri de impozite pentru a putea împrumuta în ritm nebunesc, la dobânzi împovărătoare”
Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE, astăzi, la ora 15:00. Ce decizie vor lua autoritățile române după cele trei incidente cu drone
Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE, astăzi, la ora 15:00. Ce decizie vor lua autoritățile române după cele trei incidente cu drone

Mai multe știri din Economie

Mai Multe