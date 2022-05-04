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Economie· 1 min citire
Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro
Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro
Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro, însă, în prezent, eforturile se axează pe măsurile de susţinere economică şi socială
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