Economie· 1 min citire

Inflația în România a urcat la 6,61% în septembrie, cu scumpiri record la chirii și combustibil

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 oct. 2026, 14:29
SursăBizBrașov

Inflația anuală din România a crescut la 6,61% în septembrie 2026, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai semnificative scumpiri față de aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate la chirii, motorină și benzină.

Rata anuală a inflației a urcat la 6,61% în septembrie 2026, conform datelor publicate marți, 13 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Analizând creșterile de prețuri față de aceeași lună din anul anterior, INS a identificat cele mai mari salturi la chirii, motorină și benzină.

Aceste categorii de cheltuieli au înregistrat recorduri de creștere, contribuind la accelerarea ritmului inflaționist pentru luna septembrie.

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