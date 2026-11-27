Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,41% la sfârșitul lunii octombrie 2026, cu o creștere de 0,19 puncte procentuale față de luna anterioară, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Numărul total de șomeri înregistrați la finele lunii octombrie 2026 a fost de 271.763 de persoane. Din acest total, 62.222 erau șomeri indemnizați, iar 209.541 neindemnizați.
Comparația cu luna precedentă arată o creștere a numărului de șomeri indemnizați cu 656 de persoane, în timp ce categoria celor neindemnizați s-a mărit cu 14.627 de persoane.
Distribuția pe medii și sexe
Pe medii de rezidență, majoritatea șomerilor provin din mediul rural, unde sunt înregistrați 196.467 de persoane. În mediul urban, numărul șomerilor este de 75.296.
Din punct de vedere al sexului, la data de 31 octombrie 2026, 139.125 de bărbați și 132.638 de femei se aflau în evidențele agenției.
Profilul demografic și educațional
Cea mai numeroasă categorie o constituie persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, cu 67.973 de șomeri. Următoarea grupă este formată din persoanele cu vârsta între 40 și 49 de ani (63.073), iar cea mai mică pondere o au tinerii între 25 și 29 de ani (15.914).
La nivelul educațional, șomerii fără studii sau cu nivel primar reprezintă 29,24% din total. Cei cu nivel gimnazial constituie 32,69%, iar cei cu studii universitare doar 5,29%.