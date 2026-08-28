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Economie· 1 min citire
INS: Scumpirile vor continua până în octombrie
FOTO: Arhivă
Cele mai mari creșteri de prețuri sunt așteptate în construcții și comerț
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