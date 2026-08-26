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Economie· 1 min citire
Petrotel Lukoil, în procedură de insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea companiei
Lukoil
Compania operează rafinăria Petrotel de la Ploiești, iar decizia instanței urmărește declanșarea procedurii judiciare pentru gestionarea situației financiare a societății. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.
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