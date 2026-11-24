Publicat 24 nov. 2026, 12:41 Sursă stiripesurse

Autoritățile au prelungit termenul de finalizare a modernizării drumului județean DJ 102I, care leagă Valea Doftanei de Brădet, până la 25 august 2029. Lucrările, aflate la un stadiu fizic de aproximativ 30%, urmau inițial să se încheie în octombrie 2028.

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