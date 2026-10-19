Pensiile din România ar putea fi majorate cu până la 11,35% de la 1 ianuarie 2027

Pensiile românilor vor fi indexate începând cu 1 ianuarie 2027, conform angajamentului Guvernului Niculescu. Calculul legal ar putea duce la o majorare de până la 11,35%, depășind estimările inițiale bazate doar pe inflație.
Guvernul condus de Luca Niculescu a inclus în Programul de Guvernare angajamentul de a indexa pensiile începând cu anul 2027, scopul fiind protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Deși în spațiul public au circulat estimări variabile, calculul strict conform legislației în vigoare indică o cifră mai mare decât inflația pură.
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește formula de indexare: valoarea punctului de referință se majorează anual în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația pe anul 2025 a fost de 7,3%. În același timp, câștigul salarial mediu brut din România a crescut nominal cu 8,1% față de 2024, ajungând la 8.716 lei.
Aplicând formula legală, indexarea rezultată este de 11,35%. Aceasta se obține prin adunarea inflației (7,3%) cu jumătate din creșterea nominală a câștigului salarial mediu brut (4,05%).
Impactul asupra bugetelor pensionarilor
Cu o pensie medie actuală de 2.821 de lei, o indexare de 11,35% ar genera o creștere medie lunară de aproximativ 320 de lei.
Pensiile cu valoare de 3.000 de lei ar crește cu 340 de lei;
Pensiile cu valoare de 4.000 de lei ar crește cu 454 de lei.