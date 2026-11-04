Pensionarii cu venituri mici primesc până la 500 de lei de Crăciun, în funcție de nivelul pensiei

Publicat 4 nov. 2026, 14:36 Sursă realitatea.net

Pensionarii cu venituri lunare mici vor primi între 300 și 500 de lei pentru sărbătorile de iarnă. Plata este așteptată odată cu pensia din luna decembrie, potrivit informațiilor prezentate de Newsweek România.

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