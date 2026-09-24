Motorina se scumpește puternic în UE. Care sunt țările cu cele mai mari prețuri

Prețul mediu al motorinei în Uniunea Europeană a ajuns la 2,23 euro pe litru, în creștere față de 2,16 euro în urmă cu o săptămână. În 19 state membre au fost înregistrate noi recorduri la pompă, pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor privind aprovizionarea cu energie.
Danemarca și Finlanda, cele mai scumpe
Cele mai ridicate prețuri sunt în Danemarca și Finlanda, unde un litru de motorină costă aproximativ 2,56 euro.
Germania urmează în clasament, cu circa 2,46 euro pe litru, în timp ce în Belgia și Franța prețul se apropie de 2,40 euro. În Italia, motorina a ajuns la aproximativ 2,30 euro pe litru.
Prețurile includ taxele și accizele aplicate de fiecare stat. La nivelul Uniunii Europene, acestea reprezintă în medie aproximativ 40% din prețul plătit la pompă.
Scumpirea, alimentată de problemele de aprovizionare
Evoluția prețurilor este legată de tensiunile geopolitice și de perturbările de pe piața globală a energiei. Situația din jurul Strâmtorii Ormuz, problemele transporturilor prin Marea Roșie și atacurile asupra unor rafinării au contribuit la presiunile asupra pieței.
În cazul mai multor state europene, precedentele recorduri fuseseră stabilite în martie sau aprilie 2026, în contextul unei alte perioade de tensiuni pe piața energetică. Alte nouă țări dintre cele 19 care au atins acum maxime istorice înregistraseră deja valori record în august sau septembrie.
Prețul mediu a crescut cu 40% din februarie
Datele Comisiei Europene arată că media prețului motorinei în cele 27 de state membre a crescut cu aproximativ 40% față de sfârșitul lunii februarie.
Unele guverne au început să ia măsuri pentru limitarea efectelor scumpirilor, inclusiv prin reduceri de taxe. Totuși, sprijinul financiar acordat până acum este mai redus decât în perioada crizei energetice din 2022.
În Statele Unite, creșterea prețului motorinei a fost și mai accentuată în aceeași perioadă, de peste 70%, până la aproximativ 6,50 dolari pe galon.