Un nou val de scumpiri la alimente. Prețurile ar putea crește și în 2027: avertismentul economiștilor

Publicat 19 oct. 2026, 14:15 Sursă realitatea.net

Prețurile alimentelor ar putea crește și în 2027. Află ce produse sunt cele mai expuse scumpirilor și cum influențează energia și seceta costurile.

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