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Politica· 1 min citire
20:55 – Anca Alexandrescu revine cu o ediție explozivă "Culisele Statului Paralel”
Publicat10 aug. 2026, 16:13
SursăRealitate Plus
Anca Alexandrescu, revine în forță cu un nou sezon al emiisunii "Culisele Statului paralel" și demolează toate jocurile subterane, în această seară, de la ora 20:55. Toți vinovații pentru distrugerea sistemului energetic național sunt scoși la iveală.
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