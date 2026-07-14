Blocaj total pe scena politică: Grindeanu declară război „pe tot terenul”, Bolojan avertizează cu anticipatele, iar Fritz cere o coaliție de dreapta

La doar câteva ore de la consultările tensionate de la Palatul Cotroceni, liderii PSD, PNL și USR au declanșat un război total al declarațiilor în direct, la televiziunile de știri. Cu acuzații grave de șantaj, atacuri la adresa justiției și reproșuri privind destrămarea fostei guvernări, liderii politici recunosc la unison: nu există nicio ieșire din actuala criză, iar anticipatele devin o opțiune din ce în ce mai reală.
Sorin Grindeanu (PSD): „Nu mai facem niciun compromis cu acești domni”
Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat un atac extrem de dur la adresa PNL, acuzând partidul de ipocrizie în relația cu actul de justiție și de lipsă totală de proiecte guvernamentale.
Standarde duble în justiție: „Acum, când justiția a început să aprindă becul în cămară, să-i vadă pe X, pe Y, pe Ciucu și pe diverși de la PNL, justiția nu mai e bună. Nu mai este independentă! Era independentă doar când lua PSD-iști. Avem un primar general acuzat că a ajuns în funcție prin șpagă, bani pentru panouri și alte lucruri, și avem un PNL care de dimineața până seara atacă justiția pentru că nu-i sunt pe plac anumite decizii ce ating lideri liberali.”
Paralizia legislativă: Grindeanu a subliniat că blocajul este total, iar reformele asumate sunt blocate: „Ei sunt foarte revoltați că PSD nu-și asumă responsabilitatea, deși suntem în opoziție. Dar adevărul este că nu s-a trimis absolut nimic la Parlament: nimic din legea salarizării, legea privind cariera publică sau codul urbanismului. Nimic din acest pachet de legi nu a fost trimis, dar ei sunt revoltați.”
Război total cu „hashtagii”: „Dacă vă uitați de la moțiune încoace, singura politică publică a acestui rest de coaliție este înjurătura la adresa PSD-ului, de dimineața până seara. Din acest moment, ne vom bate pe tot terenul cu acești 'hashtagi' – la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie. Pare că este o pestă care a cuprins România și este de datoria noastră să ne luptăm cu ei. Nu mai facem niciun fel de compromis.”
Ilie Bolojan (PNL): „Alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul”
De cealaltă parte, premierul demis Ilie Bolojan a plasat întreaga responsabilitate a crizei în tabăra PSD și a avertizat că, în lipsa unui compromis rapid, românii vor fi chemați din nou la urne.
„Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație – pe care nu noi am creat-o, ci a apărut ca urmare a moțiunii depuse de PSD –, atunci în mod evident nu vom putea evita o analiză privind organizarea unor alegeri. Dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul cel mai serios în calcul.” — Ilie Bolojan, premier demis
Bolojan a criticat dur discursul partenerilor de dialog, acuzând PSD de iresponsabilitate economică: „Este o problemă pur și simplu de responsabilitate pentru România. Declarațiile făcute astăzi nu sunt în regulă pentru această țară. Nu poți să șantajezi, practic, absorbția de fonduri europene pe care România trebuie să o facă în perioada următoare.”
Dominic Fritz (USR): „PSD a aruncat la coșul de gunoi propria semnătură”
Președintele USR, Dominic Fritz, a exclus categoric orice colaborare de culise pentru salvarea unui executiv controlat de PSD și a cerut reconstrucția rapidă a unei alternative de dreapta.
Fără alianțe conjuncturale: „Bineînțeles că noi nu o să putem să inițiem o moțiune de cenzură alături de AUR pentru a da jos un eventual guvern minoritar PSD.”
Trădarea parteneriatului trecut: „Este evident că, după ce PSD a aruncat la coșul de gunoi propria semnătură – semnătura domnului Grindeanu pentru coaliția trecută –, este absolut necesar ca acum să înceapă construcția unei coaliții de centru-dreapta. În momentul agreat, această coaliție poate să își asume guvernarea.”
Frustrarea cetățenilor: Fritz a avertizat că jocurile de culise adâncesc prăpastia dintre societate și clasa politică: „Nu cred în soluții magice. Lumea simte acum o mare frustrare pentru că simte că nu mai poate controla ce se întâmplă cu această țară. Controlul a ajuns în mâna unor oameni care au cu totul alte interese decât bunăstarea românilor și care fac între ei doar calcule și jocuri de putere.”