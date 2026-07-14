Daniel Udrescu: Explicația deturnării fondului de pensii

Sistemul public de pensii din România se bazează pe două bugete distincte. Primul este Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), alimentat în principal din contribuțiile de asigurări sociale plătite de salariați și angajatori. Al doilea este bugetul de stat, destinat finanțării cheltuielilor generale ale statului și prestațiilor sociale fără caracter contributiv.

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