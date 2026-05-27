Bolojan spune că negocierile pentru noul Guvern sunt blocate. „PSD a intrat în boscheți”

Sursă: realitatea.net

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat miercuri că negocierile pentru formarea noului Guvern sunt în continuare fără rezultat, iar până în acest moment nu există o concluzie clară privind viitorul Executiv. Acesta a precizat că, deși au existat mai multe discuții cu președintele României, Nicușor Dan, nu s-a discutat explicit despre niciun nume de premier.

Bolojan a avertizat că prelungirea crizei politice poate crea probleme serioase în perioada următoare, mai ales dacă nu va exista un Guvern cu puteri depline înainte de vacanța parlamentară. Potrivit acestuia, un Executiv interimar are atribuții limitate și nu poate adopta ordonanțe de urgență pe durata vacanței Parlamentului.

Atac direct la PSD: „Au intrat în boscheți”

Ilie Bolojan a lansat și un atac dur la adresa PSD, pe care îl acuză că evită asumarea responsabilității politice după moțiunea de cenzură.

„Dacă vom avea o propunere de tehnocrat, trebuie să vedem care este programul, care este formula de miniștri. Dacă e un program care nu se bazează pe realitățile noastre, nu vom vota un tehnocrat”, a spus premierul interimar.

Acesta a continuat criticile și a afirmat că social-democrații „fug de răspundere” după ce au contribuit la căderea Guvernului.

„Nu Bolojan, ca persoană fizică, ia decizia. Dacă apare varianta unui tehnocrat, o vom analiza. Nu am exclus această variantă. Constat doar că PSD, după ce a dărâmat Guvernul, de trei săptămâni a intrat în boscheți. Trebuie să se ducă cu o propunere asumată, fug de răspundere”, a declarat Ilie Bolojan la un post de radio.

Bolojan: Nu s-a discutat despre niciun nume de premier

Întrebat despre numele vehiculate în spațiul public pentru funcția de premier, inclusiv varianta Eugen Tomac, Ilie Bolojan a negat că ar fi existat discuții concrete.

„Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”, a spus acesta.

Premierul interimar a subliniat că orice variantă care va fi propusă oficial va fi analizată ulterior de partide, împreună cu programul de guvernare și formula ministerială.

Ce spune despre relația cu Nicușor Dan

Întrebat dacă există tensiuni între el și președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan a respins ideea unei rupturi între cei doi și a spus că relația a rămas una instituțională.

„Eu nu am nicio percepție de relație ruptă. Am colaborat instituțional. Ai o răspundere în țara asta, trebuie să colaborezi, să faci echipă. Asta am făcut în toată această perioadă”, a declarat premierul interimar.

Totodată, acesta a precizat că varianta unei eventuale renominalizări pentru funcția de premier „nu a fost discutată” și că „nu este prima ipoteză” aflată acum pe masă în negocierile politice.