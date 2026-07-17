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Politica· 2 min citire
Criza politică riscă să se prelungească până în toamnă
Guvernul României
Publicat17 iul. 2026, 08:56
Sursărealitatea.net
Nicușor Dan a precizat că nu are un termen limită pentru desemnarea unui nou premier.
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