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Politica· 2 min citire
Reprezentanții UMPMV și PPMP trag un semnal de alarmă: Creșterea accelerată a prețurilor și semnalele de încetinire economică aduc noi presiuni în spațiul public
Gabriel Oprea
Creșterea accelerată a prețurilor și semnalele de încetinire economică aduc noi presiuni în spațiul public. Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul Pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP) solicită autorităților un plan național de urgență care să vizeze protejarea nivelului de trai, relansarea economiei și menținerea ratingului de investiții al României.
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