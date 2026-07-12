Dosarul lui Iohannis, blocat de cinci luni în instanță: ANAF așteaptă verdictul. Piperea: „Procesul ar putea dura încă cinci ani”

Publicat 12 iul. 2026, 20:29 Sursă Realitatea PLUS

Statul nu și-a recuperat nici până astăzi milionul de euro de la Klaus Iohannis. Deși dosarul a fost mutat încă din luna februarie de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara, judecata nici măcar nu a început. Apar acuzații că procesul este tergiversat, iar europarlamentarul Gheorghe Piperea avertizează că recuperarea prejudiciului ar putea fi amânată cu încă cinci ani. În tot acest timp, statul așteaptă să recupereze banii încasați de fostul președinte din chiria imobilului din Sibiu, conform Realitatea Plus.

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