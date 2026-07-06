Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu vrea să plece de la Guvern. Șmecheria cu Mureșan este evidentă”

Consultantul politic Miron Mitrea a lansat la Realitatea PLUS critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că blochează formarea unui nou guvern legitim și că se agață de funcția de la Palatul Victoria.
Potrivit lui Mitrea, așteptarea românilor pentru un guvern legitim este justificată, însă rămâne neclar termenul în care acesta ar putea fi format. Mitrea a susținut că Bolojan „nu vrea să plece” și că refuză să-și asume responsabilitatea pentru probleme apărute în timpul mandatului său.
Mitrea a comentat și tensiunile din interiorul PNL, făcând referire la criticile aduse președintelui Nicușor Dan de către europarlamentarul Siegfried Mureșan.
În opinia sa, liberalul îi reproșează șefului statului că nu procedează precum fostul președinte Klaus Iohannis, care ar fi sprijinit constant PNL la guvernare, indiferent de configurația parlamentară, fie cu guvern minoritar susținut de PSD, fie în coaliție cu USR și UDMR.
Mitrea a mai susținut că ascensiunea lui Bolojan în fruntea partidului s-a produs prin „filiere mai puțin politice”, acuzând totodată o înțelegere cu actualul lider PSD, Sorin Grindeanu, prin care liderul social-democrat ar fi fost păcălit cu promisiunea unei funcții de premier în 2027, promisiune pe care Mitrea o consideră imposibil de îndeplinit, în lipsa sprijinului PNL.
Așteptarea unui guvern legitim de către populația României este realistă. Problema este care este termenul în care ne putem aștepta să apară un nou guvern.
Iar ținând seama de faptul că Ilie Bolojan nu vrea să plece de la Palatul Victoria, nu vrea să plece și să numească pe nimeni în locul lui, pentru că șmecheria cu Siegried Mureșan este evidentă, nu trebuie să mai descifrez eu. Nu vrea să plece nici când s-a dovedit că la el în ogradă s-au întâmplat niște nenorociri de care știa sau nu știa, la fel de vinovat era. Gabi Firea a plecat din același motive.
Deci nu vrea nimica. Vrea doar să rămână el acolo. Și asta este evident, și din poziția pe care o are PNL-ul față de Nicușor Dan, îl critică că este părtinitor și că nu face ceea ce a făcut înainte de el Klaus Iohannis, care a inventat partide, care a dat de pământ cu partide, și a dus la guvernare în PNL, minoritari, neminoritari, majoritari, nemajoritari, i-a dus la guvernare.
I-a băgat cu guvern minoritar, cu voturile PSD-ului. După aia i-a băgat cu USR-ul și cu UDMR-ul, după aia a dat afară USR-ul, a băgat PSD-ul. Deci de fapt Mureșan îl ceartă pe președintele Nicușor Dan că nu este un bun președinte pentru PNL. Și nu face tot ceea ce este posibil ca PNL-ul să rămână la guvernare cu un guvern legitim.
Ilie Bolojan este acolo, ajuns pe anumite filiere, pe care am început să le înțelegem cu toții. De fapt, eu le-am înțeles de mult. Au început și oamenii să vadă pe anumite filiere mai puțin politice și un pic politice.
A pus mâna pe putere în partid. A reușit să păcălească un PSD condus prost în acel moment, de către președintele Sorin Grindeanu, să intre la guvernare și să sprijine pe el ca prim-ministru, dându-i o momeală așa, în timp că în 2027, va ajunge și el prim-ministru.
Nu o să ajungă niciodată prim-ministru cu voturile PNL-ului. Asta este deja evident pentru toată lumea. Doar ca să se înscăuneze și să poată, împreună cu gașca lui din jurul lui, adică Fritz, Mureșan să controleze.