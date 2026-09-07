EXCLUSIV: Piperea, Lulea și Murad propun soluția ieșirii din criză: discuțiile cu liderii PSD

Publicat 7 sept. 2026, 07:14 Actualizat 7 sept. 2026, 07:16 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea, Gheorghe Piperea și Mohammad Murad au declarat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, că AUR ar trebui să inițieze negocieri oficiale pentru intrarea la guvernare, susținând că o posibilă variantă ar fi deschiderea unor discuții cu liderii PSD.

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