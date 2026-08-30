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Politica· 1 min citire
George Simion: "Alegerile anticipate sunt singura șansă pentru stabilitate"
George Simion
Publicat30 aug. 2026, 07:58
Actualizat30 aug. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS
Mesaj postat de liderul AUR George Simion. Alegerile anticipate sunt singura șansă pentru stabilitate. Un guvern pentru patru ani și predictibilitate, a scris acesta pe Facebook.
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