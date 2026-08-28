Flavia Boghiu ajunge secretar de stat la Ministerul Mediului. Anunțul făcut de Diana Buzoianu

Flavia Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, se alătură echipei Ministerului Mediului în funcția de secretar de stat.
Numirea a fost anunțată vineri, 28 august, de Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, care a precizat că o cunoaște pe Boghiu de mai mulți ani și că aceasta va lucra la proiectele instituției.
Ce spune Diana Buzoianu
Diana Buzoianu a anunțat numirea într-un mesaj public în care a vorbit despre experiența și implicarea Flaviei Boghiu în proiectele care vizează administrația publică.
Ministrul Mediului a transmis că cele două au colaborat și au discutat în repetate rânduri despre proiectele fiecăreia. Buzoianu a subliniat că Boghiu pune accent pe rezultate concrete și pe nevoile oamenilor.
Flavia Boghiu, fost viceprimar al Brașovului
Flavia Boghiu a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Brașov și este membră USR. Înainte de numirea la Ministerul Mediului, numele său a fost asociat cu administrația locală și cu proiecte derulate la nivelul municipiului.
Boghiu a fost trimisă în judecată într-un dosar instrumentat de DNA, însă în august 2026 a fost achitată definitiv. Instanța a stabilit că fapta pentru care fusese trimisă în judecată nu există.
O nouă responsabilitate la Ministerul Mediului
În noua funcție, Flavia Boghiu va face parte din echipa de conducere a Ministerului Mediului și va lucra alături de Diana Buzoianu la proiectele instituției.
Numirea vine într-o perioadă în care Ministerul Mediului gestionează mai multe proiecte legate de protecția mediului, biodiversitate, gestionarea deșeurilor și utilizarea fondurilor europene.
Diana Buzoianu a preluat interimatul ministerului și continuă să coordoneze activitatea instituției în această perioadă.