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Politica· 1 min citire
Grindeanu anunță o reformă majoră: localitățile ar putea fi comasate dacă PSD ajunge din nou la guvernare
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu a anunțat că, dacă va ajunge din nou prim-ministru, intenționează să implementeze o reformă importantă a administrației locale, care ar presupune comasarea unor localități.
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