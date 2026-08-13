Grindeanu prezintă bilanțul celor 100 de zile cu interimarul Bolojan. ”Economia e la pământ, investițiile s-au prăbușit”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut joi bilanțul celor 100 de zile de guvernare interimară a lui Ilie Bolojan, subliniind că economia este la pământ, iar investițiile s-au prăbușit.
”Capitalul autohton este de asemenea aproape distrus”
”Capitalul autohton este de asemenea aproape distrus. În numai patru luni, aproape 8.300 de firme, vă repet, 8.300 de firme, au intrat în faliment sau în insolvență. Pe scurt, dacă facem un calcul scurt, aproape 70, 69, ca să fiu mai exact, de firme dispar în fiecare zi din România.
Sectoarele Horeca și turismul sunt în genunchiate, trei sferturi, în acest moment, din pensiuni sunt închise sau fără clienți, iar cifra de afaceri din turism a scăzut cu 13% în primele cinci luni ale anului acesta, comparativ cu anul trecut, conform datelor INS. Nimic altceva decât de la Institutul Național de Statistică”, a declarat Sorin Girndeanu, în cadrul unei conferinței de presă.
Liderul social-democrat a subliniat că ”asistăm la o prăbușire a investițiilor străine. De la 2,9 miliarde de euro în anul 2025, în perioada ianuarie-mai, la 2,1 miliarde de euro în aceeași perioadă anul acesta”.
”Iar toate aceste lucruri pe care le-am minteam mai devreme au efect asupra românilor și asupra angajaților. Aproximativ 173 de români își pierd locul de muncă în fiecare zi, trei din patru fiind din industrie. Trei din patru fiind din industrie. Acesta este trendul în acest moment”, a mai spus acesta.
”Inflația a scăzut, dar e ca centimetrul lui Miruță”
În ceea ce privește consumul, Sorin Grindeanu a menționat că ”suntem în a 11-a lună consecutivă de scădere, iar fără consum, producția nu are nicio șansă de redresare”.
”Am spune sau am spune că vestea bună este că a scăzut inflația, am ajuns undeva la 8,5-8,6 dacă nu mă înșel, dar asta e ca, dacă mi este permis comparația, e ca centimetri lui Miruță. A scăzut marginal după ce tot guvernul Bolojan o dublase de unde o luase. O luase de la 5%, a dus-o la 10% și acum se laudă cu un soi de scădere. Repet, ca centimetri lui Miruță”, a mai spus Grindeanu.
”N-am văzut nicio reformă, am văzut trai pe datorie”
Potrivit președintelui PSD, ”în tot acest timp, guvernul României condus de Ilie Bolojan se împrumută cam cu 1.000 de euro pe secundă.”
”Sunt niște lucruri la care românii ar fi bine să se gândească. 1.000 de euro pe secundă este suma cu care ne împrumutăm, adică 434 de milioane de lei în plus la datoria publică a României pe zi. Fără a vedea în acest moment nici măcar o investiție palpabilă. Așa cum cu toții știm, datoria publică a crescut, s-a urit de 60%. Dar vreau să fac o comparație de asemenea care spune multe.
Având în vedere propaganda pe care am auzit-o în ultimul an, în 2024, guvernul Ciolacu s-a împrumutat cu 252 de miliarde de lei. În 2024, guvernul Ciolacu s-a împrumutat cu 252 de miliarde de lei, iar anul acesta, guvernul Bolojan se va împrumuta, va împrumuta România cu 275 de miliarde de lei. Ce o diferență de 23 de miliarde de euro în plus, care înseamnă peste 23 de miliarde de lei, scuzați-mă, care înseamnă peste 4 miliarde de euro în plus. Pe scurt, cam acesta este bilanțul pe care voiam să-l prezint”, a mai transmis acesta.
Totodată, Grindeanu a menționat că ”n-am văzut nicio reformă, n-am văzut nicio dezvoltare, n-am văzut eficiență. Am văzut în toată această perioadă contracție economică, am văzut sărăcie și am văzut trai pe datorie”.