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Politica· 2 min citire
GRINDEANU ÎI CERE LUI BOLOJAN SĂ RETRAGĂ PROPUNEREA DE A O NUMI PE OANA GHEORGHIU VICEPREMIER
GRINDEANU ÎI CERE LUI BOLOJAN SĂ RETRAGĂ PROPUNEREA DE A O NUMI PE OANA GHEORGHIU VICEPREMIER
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu
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