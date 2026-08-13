Schimbări majore la examenele din 2027. Când ar putea începe Evaluarea Națională și Bacalaureatul

Schimbări majore pentru absolvenți: Ministerul Educației propune ca probele de la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027 să se desfășoare mai devreme în timpul verii. În plus, proiectul introduce o etapă automată de reevaluare de către alți doi profesori pentru lucrările care prezintă diferențe mari de notare între primii corectori.
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectele oficiale privind organizarea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat pentru anul 2027. Documentele aduc modificări substanțiale în privința calendarului de desfășurare — adaptat pentru a evita perioadele cu caniculă extremă —, dar și în privința corectării lucrărilor scrise, unde se introduce un filtru suplimentar de verificare pentru eliminarea erorilor de notare.
Algoritm automat pentru eliminarea notelor extreme la Evaluarea Națională și Bacalaureat
Una dintre cele mai importante noutăți vizează etapa de evaluare digitalizată. Dacă între cei doi profesori corectori apar discrepanțe mari de punctaj, sistemul informatic va interveni automat. La Evaluarea Națională, alerta se va declanșa pentru diferențe mai mari de 1 punct la Limba română și de 0,50 puncte la Matematică. În cazul Bacalaureatului, pragul de alertă este fixat la o diferență mai mare de 1 punct pentru oricare dintre probele scrise.
În primă fază, profesorii evaluatori vor primi o notificare automată pentru a-și reanaliza punctajele. Dacă diferențele se mențin, lucrarea va fi direcționată aleatoriu către o a doua comisie, formată din alți doi profesori. Nota finală a candidatului se va stabili printr-un calcul matematic strict: se elimină cele două note extreme, iar nota definitivă va fi media aritmetică a celor două note centrale, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
Reguli mai stricte la contestații și posibilitatea de a vedea lucrarea înainte de depunere
Schimbări majore sunt prevăzute și pentru etapa de soluționare a contestațiilor. La Bacalaureat, pragul de reevaluare scade de la 1,5 puncte la 1 punct. Astfel, dacă între nota inițială și cea acordată în urma contestației există o diferență mai mare de un punct, lucrarea va fi reanalizată de un alt cuplu de profesori evaluatori, care vor avea acces și la punctajele acordate anterior.
Totodată, proiectul menține un drept important pentru elevi: candidații vor putea să își vizualizeze lucrările scrise după afișarea primelor rezultate și înainte de a decide dacă depun sau nu o contestație. Măsura este menită să îi ajute pe elevi să ia o decizie bine fundamentată, deși vizualizarea nu devine o condiție obligatorie pentru contestarea notei.
Calendar devansat pentru 2027: Examene în iulie fără caniculă și probe de competențe în aprilie
Pentru a proteja elevii și cadrele didactice de valurile tot mai intense de căldură din timpul verii, dar și pentru a le permite absolvenților de liceu să se înscrie la facultate în timp util, Ministerul Educației propune un calendar devansat pentru anul 2027.
La examenul de Bacalaureat 2027, probele de evaluare a competențelor sunt programate în primăvară, între 12 și 23 aprilie. Probele scrise din prima sesiune se vor desfășura între 14 și 18 iunie 2027, iar rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate pe 1 iulie.
Pentru absolvenții clasei a VIII-a, Evaluarea Națională 2027 este propusă pentru perioada 22-25 iunie 2027. De asemenea, proiectele includ de pe acum și calendarele simulărilor naționale, oferind școlilor un cadru predictibil.
Toate aceste modificări se află în prezent în consultare publică. Forma finală a calendarelor și a procedurilor va fi aprobată prin ordin de ministru după analizarea propunerilor primite de la public și dezbaterea din Comisia de Dialog Social.