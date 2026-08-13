Schimbări majore la examenele din 2027. Când ar putea începe Evaluarea Națională și Bacalaureatul

Publicat 13 aug. 2026, 10:43 Sursă Realitatea.Net

Schimbări majore pentru absolvenți: Ministerul Educației propune ca probele de la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027 să se desfășoare mai devreme în timpul verii. În plus, proiectul introduce o etapă automată de reevaluare de către alți doi profesori pentru lucrările care prezintă diferențe mari de notare între primii corectori.

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