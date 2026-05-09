Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Europei: Modernizarea României este o luptă grea

Ilie Bolojan transmite astăzi un mesaj de Ziua Europei, amintind eforturile de reformare a țării.

„Astăzi este Ziua Europei. E și ziua noastră. Un proiect construit în timp, cu efort și sacrificii, care azi face parte din realitatea noastră.

Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper.

Astăzi vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune și despre o alegere pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim o țară care parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate.

Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii.

Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea.

Europa înseamnă exact opusul: instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă.

Vrem o țară a șanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o țară dominată de ură și dezinformare?

Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă.

Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi.