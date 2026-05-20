"Pericolul din spatele programului SAFE- costul dobânzilor!" Avertismentul lui Petrișor Peiu

Sursă: Realitatea.Net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează asupra creșterii costurilor dobânzilor pentru împrumuturile contractate prin Programul SAFE, susținând că acestea sunt mai mari decât a anunțat Guvernul și ar putea continua să urce.

"SAFE este un împrumut pe care UE îl acordă statelor membre pentru a cumpăra armament fabricat în UE. Guvernul de la Bucureşti a împrumutat 16,7 miliarde de euro pentru o perioadă de 45 de ani, cu o perioadă de graţie de 10 ani. Cu banii respectivi a cumpărat, fără licitaţie, armament în principal de la firme germane şi franţuzeşti. Pentru a linişti populaţia, guvernul Ilie Bolojan a spus că acest împrumut are un cost foarte mic, cu dobânzi de 3% şi va fi plătit în mulţi ani de acum înainte (...) Numai că, surpriză, dobânda nu e chiar 3%. De fapt, ieri piaţa a închis cu o dobândă de 3,49%", a transmis, miercuri, Petrişor Peiu, într-un mesaj pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR a afirmat că, după octombrie 2022, dobânda la împrumuturile UE pe 10 ani a tot fost "binişor peste 3%".

"De fapt, astăzi nimeni nu ştie la ce dobândă vom rambursa creditul luat de la UE pentru a cumpăra maşini germane. Astăzi, ceea ce ştim din ultima comunicare publică este că UE are o datorie totală de 784,06 miliarde de euro la 10 martie 2026, atunci când se împrumutase doar jumătate din cei 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Dar datoria totală a UE este în creştere rapidă, căci se vor mai adăuga încă 45 de miliarde pentru Ucraina, apoi 150 de miliarde de euro pentru SAFE, plus nevoile uriaşe de împrumut ale UE pentru cadrul financiar multianual 2028-2034", a arătat acesta.

Potrivit parlamentarului AUR, dobânda nu are cum să mai scadă, ci doar să crească şi asta din două motive:

1. datoria UE creşte rapid

2. economia UE creşte mult mai încet decât creşte datoria UE.

"Mai pe româneşte spus, guvernul Marcel Ciolacu va fi un econom în raport cu Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Sau, cu cifrele pe masă, Ciolacu ne-a lăsat cu o datorie de 200 de miliarde de euro la venituri anuale de vreo 140 de miliarde de euro, în vreme ce Comisia von der Leyen ne va lăsa cu datorii de peste 1000 de miliarde de euro la venituri anuale de sub 200 de miliarde de euro", a explicat Peiu.

Postarea este însoțită de un grafic care evidențiază evoluţia dobânzilor din ultimii 10 ani pentru obligaţiunile UE cu maturitate de 10 ani.

"De aici se observă că, odată cu creşterea datoriei acumulate de UE pentru plata imensului buget paralel numit Mecanism de Redresare şi Rezilienţă, dobânzile s-au cam triplat", a mai spus Peiu.

