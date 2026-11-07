Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, în vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei vizitează Centrala Cernavodă după repornirea Unității 1. Reactorul a reluat livrarea de energie după trei luni.
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, ajung sâmbătă, 7 noiembrie, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, la o zi după reluarea funcționării Unității 1. Vizita oficialilor are loc într-un moment important pentru sistemul energetic național, după o perioadă de peste trei luni în care reactorul a fost oprit din cauza debitului foarte scăzut al Dunării.
Deplasarea celor doi oficiali este programată pentru ora 10:00 și are loc în contextul revenirii treptate în exploatare a celui mai mare grup energetic individual din România.
Centrala de la Cernavodă a reluat producția de energie electrică
Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie 2026, după o perioadă îndelungată de indisponibilitate.
Potrivit datelor publicate de Transelectrica, sâmbătă dimineață, la ora 08:00, reactorul furniza aproximativ 274 MW în rețeaua națională, reprezentând peste 14% din producția totală de energie electrică a României.
Revenirea la funcționarea normală se realizează gradual, conform procedurilor de securitate nucleară. Astfel, creșterea puterii reactorului are loc în mai multe etape, iar atingerea capacității maxime era estimată pentru sâmbătă seară, în jurul orei 19:00.
De ce a fost oprit reactorul Unității 1 de la Cernavodă
Oprirea controlată a Unității 1 a avut loc pe 28 iulie 2026, după ce nivelul debitului Dunării a coborât sub valorile necesare pentru asigurarea condițiilor optime de răcire a instalațiilor centralei.
Ulterior, la jumătatea lunii august, și Unitatea 2 a fost deconectată, ceea ce a dus la suspendarea temporară a producției de energie nucleară în România pentru aproape trei luni.
Situația hidrologică a Dunării rămâne un factor important pentru funcționarea centralei, având în vedere rolul fluviului în asigurarea condițiilor tehnice necesare procesului de răcire.
Când va fi repornită Unitatea 2 de la Cernavodă
În privința celui de-al doilea reactor, repornirea depinde în continuare de evoluția debitului Dunării. Potrivit informațiilor comunicate de Nuclearelectrica, reluarea activității Unității 2 este condiționată de creșterea susținută a nivelului apei.
Revenirea Unității 1 în Sistemul Energetic Național reprezintă un pas important pentru producția de electricitate din România. Reactorul are o capacitate instalată de aproximativ 700 MW, iar funcționarea sa contribuie la echilibrarea sistemului energetic și la consolidarea producției interne de electricitate.